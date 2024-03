Halep kontert Wozniacki: „Ich habe nicht betrogen“

„Es war toll, wieder dabei zu sein“

„Ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe nicht geschummelt. Ich habe nicht gedopt. Ich hatte nie etwas mit Doping zu tun, also bin ich keine Betrügerin“, stellt Halep, die sich zum Auftakt Paula Badosa knapp geschlagen geben musste, klar. „Ich danke dem Turnier, dass ich die Wildcard bekommen habe und die Möglichkeit habe, bei einem so großen Turnier zu spielen. Es war toll, wieder dabei zu sein. Dass nur eine Person sich negativ über mich geäußert hat, ist nicht so wichtig, denn ich habe Hunderte von Menschen, die mich lieben, also nehme ich das hin.“