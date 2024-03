Moskau will Anerkennung von deutschem „Völkermord“

Der deutschen Seite wird ein angeblich „widersprüchlicher Umgang“ mit der Vergangenheit vorgehalten: Deutsche Verbrechen aus der Kolonialzeit seien als Völkermord anerkannt, die nationalsozialistischen Verbrechen gegen die Völker der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg aber nicht. „Die russische Seite besteht auf einer offiziellen Anerkennung solcher Untaten des Dritten Reichs als Genozid“, heißt es demnach in einer diplomatischen Note an das Außenministerium in Berlin.