FSG trotz Verlusten mit deutlichem Vorsprung voran

Trotz Verlusten ist die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) mit Präsident Andreas Stangl bei der Arbeiterkammerwahl in Oberösterreich klar stärkste Kraft geblieben, so das vorläufige Endergebnis am späten Dienstagabend. Die Freiheitlichen Arbeitnehmer (FA-FPÖ) verdrängten die Fraktion Christlicher Gewerkschafter (ÖAAB-FCG) vom zweiten Platz.