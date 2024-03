Messerattacke in Favoriten++Soldatinnen belästigt

Am Sonntagabend wurde ein 21-Jähriger am Reumannplatz mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Er wollte Frauen helfen, die von einer jugendlichen Gruppe belästigt wurden. Wir haben darüber berichtet. Am Montag kam es dort erneut zu einer Bluttat. Ein 20-Jähriger wurde niedergestochen. Wenige Stunden zuvor hatte eine Schwerpunktaktion der Polizei mit Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) stattgefunden.