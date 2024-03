Ex-Trio wertvoller als der gesamte aktuelle Kader

Fridrikas, Anderson und Rhein aktuell top

Nicht ganz so steil nach oben verläuft die Karriere von Bryan Teixeira. Der an den 1. FC Magdeburg verliehene Rekordtransfer der Lustenauer ist aber immerhin auch noch 1,2 Millionen wert. Zusammengerechnet ergibt das eine Summe von 9,7 Millionen. An der Millionengrenze kratzen ebenso die Ex-Lustenauer Till Cissokho, Jean Hugenot und Adrian Bertaccini. Zum Vergleich. Im jetzigen Austria-Kader – der Gesamtwert beträgt 7,98 Millionen – sind Anderson, Lukas Fridrikas und Torben Rhein mit je 500.000 Euro am kostbarsten.