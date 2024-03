Arbeiten im EU-Vergleich: Prekäre Werte für Ältere

Viel Teilzeit, Ältere weniger eingebunden

Neben der hohen Teilzeitquote stellt die im EU-Vergleich unterdurchschnittliche Erwerbsbeteiligung der Über-55-Jährigen eine strukturelle Herausforderung für den Arbeitsmarkt dar. Während 2022 im EU-Schnitt 62,3 Prozent der 55- bis 64-Jährigen erwerbstätig waren, betrug diese Quote in Österreich nur 56,4 Prozent. In Schweden waren es 77,3 Prozent – am anderen Ende des Rankings lag Luxemburg mit 46,6 Prozent.