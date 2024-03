Aaron Taylor-Johnson muss nur noch Ja sagen!

Frühe Karriere und Durchbruch

Taylor-Johnson wurde 1990 in High Wycombe, England, geboren. Bereits im Alter von sechs Jahren begann er mit der Schauspielerei und hatte erste Auftritte in Theaterstücken und Fernsehserien. 2006 spielte er die Hauptrolle in dem Film „Nowhere Boy“, einem Biopic über die jungen Jahre von John Lennon. Für seine Leistung wurde er mit dem British Independent Film Award als bester Newcomer ausgezeichnet.