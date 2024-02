Aaron Taylor-Johnson zeigt seinen Bond-Sixpack

Bald als Bond vor der Kamera?

Aaron Taylor-Johnson ist längst kein Unbekannter mehr. Er spielte in zahlreichen Hollywood-Streifen, unter anderem war er in „Avengers - Age of Ultron“ neben Stars wie Chris Hemsworth und Robert Downey Jr. zu sehen, aber auch in „Bullet Train“ mit Brad Pitt oder „The King‘s Men“ mit Ralph Fiennes.