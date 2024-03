Beim Überholen Unfall verursacht: Fünf Verletzte

Um 16.35 Uhr überholt am Montag ein 19-jähriger Autolenker auf der Mölltal Bundesstraße in Mühldorf einen Wagen mit Zweiachsanhänger, gelenkt von einem 55-Jährigen. Da im Gegenverkehr ein 20-Jähriger seinen Wagen lenkt, muss der 19-Jährige ausweichen, bremst, will wieder nach rechts auf den Fahrstreifen, streift dabei aber den Anhänger – der kommt samt Auto ins Schleudern. Das Gespann schleudert über die Gegenfahrbahn, der Wagen landet im Straßengraben. Das Auto des 20-Jährigen prallt frontal gegen den Anhänger.