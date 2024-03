Familienclan wegen gefährlicher Krida vor Gericht

Das Unternehmen wurde regelrecht ausgesaugt

Der Vorwurf der öffentlichen Anklägerin: Die Familienmitglieder sollen mit ihrem Taxiunternehmen Schiffbruch erlitten und im Zuge der Zahlungsunfähigkeit Gläubiger um 220.000 Euro betrogen haben. Laut Staatsanwältin Julia Berchtold soll das Quartett die Zahlungsunfähigkeit des Familienunternehmens vorsätzlich herbeigeführt haben: „Ihr Ziel war es nie, ein marktfähiges Unternehmen zu betreiben. Sowohl den drei Geschäftsführern als auch der Mutter, die als Gesellschafterin an der GmbH beteiligt war, ist es lediglich darum gegangen, möglichst viel Geld aus dem Unternehmen herauszupressen.“ Dass ihre Gläubiger am Ende finanziell durch die Finger schauten, hätten die Angeklagten billigend in Kauf genommen, so der Vorwurf.