Erneut Massenschlägerei in Tiroler Wintersportort

Prügelnde Fußballfans aus den Niederlanden sorgten in der Vorwoche im Tiroler Zillertal für jede Menge Aufregung. Ein Video von der Rauferei ging viral. In der Nacht auf Montag kam es in einem anderen bekannten Wintersportort erneut zu einer Massenschlägerei. Schauplatz war Sölden – die Hauptdarsteller: Deutsche.