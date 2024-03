Reizmittel-Alarm: Wieder Vorfall in Grazer Disco

Zu hektischen Szenen kam es in der Nacht auf Sonntag in und vor einem Grazer Club: Mehrere Besucher klagten plötzlich über gesundheitliche Probleme, Ursache dürfte ein reizauslösendes Mittel gewesen sein. Nur 24 Stunden davor musste eine andere Disco in der steirischen Landeshauptstadt wegen einer Bombendrohung geräumt werden.