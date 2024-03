SPD öffnet sich Verbotsverfahren gegen AfD

Die SPD öffnet sich für ein mögliches AfD-Verbotsverfahren in Deutschland. „Für uns steht außer Frage: Die AfD ist eine rechtsextremistische Partei, die von völkischer Ideologie durchdrungen ist und die die Demokratie bedroht“, heißt es in einem Beschluss des SPD-Parteivorstands nach der Klausurtagung am Samstag in Berlin.