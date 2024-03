Fruchtsafthersteller Pfanner mit Umsatzplus

Zuversicht

Dennoch zeigte sich der Geschäftsführer für 2024 zuversichtlich. „Trotz vieler Unsicherheiten in der Welt gehen wir von einer weiteren positiven Umsatzentwicklung in 2024“, sagte er. Pfanner bezifferte das Investitionsbudget für das laufende Jahr mit rund 25 Millionen Euro. Dabei gehe es im Wesentlichen um die Erweiterung des Hochregallagers am Produktionsstandort in Enns um 10.000 Palettenplätze, neue Abfüllanlagen und die Digitalisierung.