Stück feiert Vielfalt und stellt kritische Fragen

Grundlage des „Großen Welttheaters“ ist das Stück „El gran teatro del mundo“ aus 1630, das der spanische Dramatiker Pedro Calerón de la Barca geschrieben hat. Tritscher hat das Stück angepasst und daraus ein inklusives Stück gemacht, das sich aktuellen Fragen widmet. Die Darsteller verkörpern verschiedene Gruppen, die die Gesellschaft in ihrer ganzen Bandbreite abbilden und ihre Vielfalt zeigen sollen. Sie hat Tritscher teilweise bei der Lebenshilfe und in den Volkstheaterwerkstätten Salzburg und Saalfelden gecastet, in denen jeder das Theaterspielen ausprobieren kann. „Das Welttheater soll die gesamte Bandbreite der Gesellschaft abbilden und ihre Vielfalt zeigen“, so Tritscher.