Linzerin (21) rammte sich selbst Messer in Bauch

Fünf Monate hielt sie die Lüge aufrecht, nun gab eine 21-jährige Linzerin zu: „Ich habe mir ein Messer selbst in den Bauch gestochen und einen Angriff durch einen unbekannten Täter nur vorgetäuscht!“ Im Oktober des Vorjahres hatte sie in der Linzer Fröbelstraße um Hilfe gerufen und war mit einem Bauchstich im Spital versorgt worden. Ein Räuber hätte sie niedergestochen, gab die Verletzte zu Protokoll, sogar das Landeskriminalamt ermittelte in diesem Fall.