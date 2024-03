Poier in Thailand: Zwischen Scorpionen & Fröschen

Seit längerem befindet sich Kabarettist, Maler und Sänger Alf Poier in Fernost. In Thailand lädt der steirische Universalkünstler seine Akkus für neue Heldentaten auf. Eine davon wird sein Auftritt am 18. April beim smago! Award in der Hohenhaus Tenne in Schladming sein. Hier wird er sich in ein Line Up von Künstlern wie Hansi Hinterseer, den Seern, Heino, den Nockis oder Marco Ventre einreihen, um seine Karriere als Schlagersänger voranzutreiben.