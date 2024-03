Manchester City gegen Newcastle ab 18.30 Uhr LIVE

City gewann beide Duelle in der Liga

In der Premier League konnte City beide Vergleiche für sich entscheiden – mit 1:0 im Etihad Stadium und mit 3:2 im St James‘ Park. Allerdings hat Newcastle den Skyblues das mögliche Quadruple in dieser Saison zerstört. In Runde 3 des Ligapokals siegten die Magpies Ende September daheim mit 1:0. Das war aber einer von nur drei Siegen gegen die Citizens in den vergangenen 37 Pflichtspiel-Duellen.