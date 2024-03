Rapid – LASK wird noch heißer als beim letzten 3:3

Eine Stimmung, die den Linzern in Anbetracht ihrer sportlichen schwierigen Situation am Freitag in Wien durchaus recht sein kann. Nach sieben sieglosen Spielen, 360 torlosen Minuten und den Ausfällen von Jovicic, Ljubic, Mustapha, Renner und Zulj Allein deshalb schadet es nicht, dass beim Rekordmeister mit den „Sängerknaben“ Guido Burgstaller und Marco Grüll ein 14-Tore-Duo gesperrt fehlen wird. Trotzdem sagt LASK-Trainer Thomas Sageder: „Rapid bringt viel Qualität mit!“ Was auch Wettquoten zeigen: Tipp3 zahlt für 10 € Einsatz bei einem Heimsieg 22,5 aus, für einen Auswärtserfolg dagegen 31 Euro.