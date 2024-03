Für Philharmonie-Chefin geht Wunsch in Erfüllung

Nun steht für das Orchester der dauerhafte Umzug in das neue Probengebäude in Salzburg Nonntal an. Stadt und Land Salzburg kauften Anfang Februar das ehemalige „Theater Metropolis“ in der Nonntaler Hauptstraße und werden dieses nun instand setzen. Das Gebäude wird der Philharmonie Salzburg per Leihvertrag zur Verfügung gestellt. Ab Ende des Jahres, so sieht es der Umbau-Zeitplan vor, kann das Orchester die neuen Räumlichkeiten beziehen.