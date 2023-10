Philharmonie Salzburg feiert Vierteljahrhundert

„Auf das Jubiläum der Philharmonie Salzburg freue ich mich schon seit ein paar Wochen. Ich finde es immer wieder schön, wie sehr die Kultur uns alle in der Stadt Salzburg vereint“, sagte Salzburger Festspiel-Präsidentin Kristina Hammer. In den Räumlichkeiten der Festspiele war Fuchs nicht nur am Donnerstagabend mit ihrem Orchester zu Gast. Auch zum Proben kommen die Musiker dort regelmäßig unter. Aber nicht mehr lange: „Für die nächsten 25 Jahre würde ich mich sehr über einen eigenen Proberaum für unser Orchester freuen“, sagt die Dirigentin. Ein Objekt der Begierde gibt es auch schon: Das ehemalige Theater Metropolis in Salzburg-Nonntal. Stadt und Land sind diesbezüglich schon in Gesprächen, sogar eine Eröffnung 2024 ist möglich.