Enorme Resonanz: Lesegütesiegel für Volksschulen

„Lesen macht stark und unabhängig“

Die Resonanz war sehr positiv – mehr als 70 Volksschulen haben sich beworben. „Die Teilnehmerzahl ist ein ausgezeichnetes Ergebnis und spiegelt das Engagement der Pädagogen wider“, so Landesrätin Daniela Winkler. Die Volksschule Nickesldorf erhielt nun als erste Schule die Auszeichnung in Gold. Mehr als 70 Schulen hatten sich beworben. „Mir ist es ein großes Anliegen Schüler so früh wie möglich im Lesen zu unterstützen. Lesen macht stark und unabhängig. Lesen bildet“, erklärte Winkler.