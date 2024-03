Finanzexperte: „Benko-Geburtstag ohne Kreditkarte“

Deshalb werden die finanziellen Mittel auch von den Gläubigern zur Verfügung gestellt. „Das, was bitter ist, ist, dass es für uns in weiterer Folge Auswirkungen haben wird, was den Kreditsektor betrifft.“ Die Kreditvergabe werde durch die Causa Benko in Zukunft deutlich erschwert werden, ist sich Zmuegg sicher.