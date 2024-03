Vorfreude aufs Wochenende mit bis zu 20 Grad

Ein Mix aus Sonne und vereinzelten Wolkenfeldern ist am Freitag in ganz Österreich möglich. Es bleibt großteils trocken. Nur von Vorarlberg bis zur westlichen Obersteiermark kann es am späteren Nachmittag teilweise regnen. Der Wind weht schwach bis mäßig. Die Tageshöchsttemperaturen liegen zwischen zwölf und 20 Grad.