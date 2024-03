Italienerin (103) will nun mit dem Moped fahren

Giuseppina Molinari (103) darf nicht mehr mit dem Auto fahren, seitdem sie Montagnacht in der Provinz Ferrara in der Region Emilia-Romagna von der Polizei ohne gültigen Führerschein und Fahrzeugversicherung angehalten wurde. Nun hat die rüstige Seniorin aber in einem TV-Interview angekündigt, weiterhin mobil bleiben zu wollen – sie will sich ein Moped zulegen!