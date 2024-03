Waffenverbot? „Fühle mich mit Messer sicher“

Auch Studentin Eris Alinaj hat ein Messer mit: „Um mich als Frau sicher zu fühlen“, so die 18-Jährige. Weniger Verständnis für das Tragen einer Klinge hat Elektriker Harald Kronseder: „Für was braucht man das? Wenn was ist, gibt es die Polizei“. Seine Frau ist anderer Meinung: „Ich habe einmal eines mitgeführt, weil meine Mama das wollte, wie ich 18 war. Ich habe es aber nie einsetzen müssen.“