Saudis wollen ATP- und WTA-Turniere ausrichten

WTA Finals in der Wüste?

Saudi-Arabien versucht seit längerem, seinen Einfluss im Tennis auszuweiten. So wurde zu Jahresbeginn Rafael Nadal als Tennis-Botschafter des Landes vorgestellt. Zudem soll im Oktober ein Turnier unter dem Titel „Six Kings Slam“ stattfinden, an dem die Topstars der Branche wie Novak Djokovic, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner und Daniil Medvedev teilnehmen sollen. Auch wird darüber spekuliert, dass die WTA Finals der acht besten Spielerinnen des Jahres heuer erstmals in Saudi-Arabien stattfinden könnten.