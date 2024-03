Oberösterreich hat die Energiewende verschlafen

Bis dahin sei die mehrheitlich im Besitz des Landes OÖ befindliche Energie AG in Sachen Energiewende im Dornröschenschlaf gedämmert. Zu diesem Ergebnis kommt – wenn auch in anderen Worten – der Landesrechnungshof (LRH) in einem am Mittwoch veröffentlichten Sonderprüfungsbericht.