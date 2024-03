Alcaraz „nervös“ – aber locker im Viertelfinale

18. Sieg in Serie

Australian-Open-Champion Sinner feierte unterdessen seinen 18. Sieg in Serie. „Es gab einige schwierige Momente speziell im ersten Satz. Ich bin froh, dass ich den gewonnen habe“, meinte der Italiener nach seinem Erfolg gegen den an 16 gereihten Shelton. Nächste Hürde ist Lehecka, der in Indian Wells nach dem Russen Andrej Rublew auch den Griechen Stefanos Tsitsipas aus dem Bewerb warf.