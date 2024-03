Ein Leben im Auftrag der Menschen

Ein Menschenfreund mit Handschlagqualität

Gottfried Feurstein, ein kluger und immer kritischer Geist, war aber nicht nur ein Kämpfer für mehr Gerechtigkeit. Er galt auch als überaus verlässlich, ein Mann mit Handschlagqualität eben. Später, als Obmann des Vorarlberger Seniorenbunds (2008 bis 2016) arbeitete er Seite an Seite mit den Vertretern des roten Pensionistenverbands, Erich De Gaspari und Manfred Lackner. „Bei aller Konkurrenz überwog am Ende nicht die Partei-, sondern die Sachpolitik. Im Landes- und Bundesseniorenrat wurde gemeinsam an einem Strang gezogen“, erinnern sich die Sozialdemokraten.