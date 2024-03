Neuer Bankomat im Ort wird vor Wahl zum Politikum

Im Himberger Ortsteil Velm soll bereits im kommenden Sommer ein neuer Bankomat errichtet werden. Wie Ernst Wendl, Bürgermeister der Gemeinde im Bezirk Bruck an der Leitha, nun bekannt gab, habe man bereits einige Angebote für dessen Errichtung eingeholt. Auch einen Standort gibt es: Da das Betriebsgebäude der Brückenwaage erneuert werden muss, soll ein eigener, 24 Stunden geöffneter Bereich für den Geldautomaten geschaffen werden. Auch Parkmöglichkeiten seien ausreichend gegeben. Bei nächster Gelegenheit will Wendl auch in den nötigen Gemeindegremien mit der Beschlussfassung starten. So weit, so gut.