„ÖVP ist die Mutterpartei der Korruption“

„Klassische ÖVP-Geschichte“

Pilz: „Da wird mir ein Naheverhältnis zu Richter Radastics unterstellt. Aber ich bin mit ihm per Sie, habe ihn kein einziges Mal in meinem Leben privat getroffen und bin ausschließlich zu Zeugeneinvernahmen, zu denen ich gerichtlich geladen war, zu ihm in die Staatsanwaltschaft gekommen. Jetzt sehen sie, wie verzweifelt die ÖVP ist, damit der Eindruck entsteht, nicht der Kurz, der offensichtlich einiges angestellt hat, sondern der Pilz, der vieles über ihn ans Tageslicht gebracht hat, ist der eigentliche Übeltäter. Das ist eine klassische ÖVP-Geschichte.“