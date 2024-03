Gesunkener Frachter soll noch 2024 geborgen werden

Offen ist weiterhin die Frage, wie das Wrack in rund 30 Metern Tiefe geborgen werden könnte–etwa am Stück oder in Segmenten. In jedem Fall müsse der Auftragnehmer bei den Bergungsarbeiten sicherstellen, dass es zu keiner Umweltverschmutzung komme–weder durch die „Verity“ noch durch die eingesetzten Schiffe und Gerätschaften.