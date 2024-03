So lief Joel Beckenbauers erster großer Auftritt

Am Vorabend einer Ski-Charity, die den Kindern des SOS-Kinderdorf Osttirol zugutekam, gab es im Grand Tirolia in Kitzbühel einen Top-Treff. Unter den Gästen befand sich kein geringerer, als Joel Beckenbauer. Der 24-jährige Sohn des am 7. Jänner verstorbenen „Kaisers“ Franz Beckenbauer, besuchte den karitativen Abend gemeinsam mit seiner Partnerin Jessica Martl ...