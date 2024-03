Wie sich ein Bogenschütze in die Weltelite schießt

Niemanden im Waldviertel ließ vor drei Jahren der tragische Unfall des OP-Gehilfen Michael Meier kalt: Er stürzte aus drei Metern Höhe von der Leiter so unglücklich, dass er seither an den Rollstuhl gefesselt ist. Unzählige Stunden setzte er sich zuvor als wahrer „Vereinsmeier“ in vielen Klubs für die Gemeinschaft ein. Aber auch nach seinem Unfall zeigt der 42-jährige Familienvater viel Leidenschaft und großen Einsatz. Und so schaffte er es in nicht einmal zwei Jahren, sich neben seinem neuen 40-Stunden-Job als Pflegecontroller an die Weltspitze des Para-Bogensports zu kämpfen.