Kommune hat großes Herz für ihren „Vereins-Meier“

Feuerwehr, Blasmusik, Sportverein, und so weiter: Michael Meier half überall in der Gemeinde tatkräftig mit. Bis zu seinem dummen tragischen Unfall, der ihn an den Rollstuhl fesselte. Jetzt zeigte sich die Waldviertler 1500-Einwohner-Gemeinde Dobersberg von ihrer besten Seite. Denn sie lässt ihren „Vereins-Meier“ nicht im Stich.