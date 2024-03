Tiroler Sennerei setzt auf Weltkulturerbe Heumilch

Die Erlebnissennerei Zillertal ist die größte Privatsennerei in Tirol und verarbeitet seit 1991 laut eigenen Angaben ausschließlich Heumilch. Doch schon seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1954 als „Milchzentrale“ habe man stets die hochwertige Heumilch forciert, wird betont. Dementsprechend groß ist bei der Sennerei mit Sitz in Mayrhofen die Freude über eine Pressemeldung vom Wochenende. Wie berichtet, wurde am Samstag Heumilch als naturbelassene und traditionelle Milchwirtschaft zum landwirtschaftlichen Weltkulturerbe ernannt – als erstes Produkt überhaupt im deutschsprachigen Raum.