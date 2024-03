Ab April kehrt der Handwerkerbonus zurück

Tausende Jobs sollen gesichert werden

„Gerade in Zeiten der Zins- und Teuerungskrise wollen wir mit verstärkten Förderanreizen die Burgenländer finanziell entlasten und die privaten Investitionen in Bau- und Sanierungsmaßnahmen ankurbeln“, erklärt Landesrat Heinrich Dorner. Dadurch sollen auch tausende Jobs gesichert werden. „Aktuell geht es der Baubranche sehr schlecht“, betonte Wirtschaftskammerpräsident Andreas Wirth. „Uns fehlen die Aufträge.“ Durch den Handwerkerbonus erhoffe man sich eine zusätzliche Belebung und neue Impulse für das Bauhaupt- und Baunebengewerbe in einer konjunkturschwachen Zeit.