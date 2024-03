Sorgen bei ÖFB-Team: Rangnick fehlen schon 55 Tore

Diesmal erwischte es den Inter-Stürmer im Finish gegen Bologna am rechten hinteren Oberschenkel. Der Klub ist in „großer Sorge“, berichten italienische Medien. „Wir hoffen immer noch, dass es nicht so schlimm ist“, sagte Inter-Coach Simone Inzaghi vor dem heutigen Check. Die Reise zum Champions-League-Spiel gegen Atlético Madrid wird der Österreicher nicht mitmachen, auch für das Länderspiel-Doppel gegen die Slowakei (23. März) und die Türkei (26. März) dürfte er kein Thema sein. Womit dem Routinier die vor der EURO so wichtige Matchpraxis abhandenkommt.