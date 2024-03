„Es wird Zeit, dass Papas Mörder gefasst werden“

„Wir wollen endlich wissen, warum das passiert ist“, hofft einer der drei Söhne immer noch, dass der brutale Mord an seinem Vater aufgeklärt wird. Vorbeifahren kann der 30-Jährige am Elternhaus mitten in Vösendorf im Bezirk Mödling seit der Horrornacht auf 2. Oktober 2019 nicht mehr: „Das Herz schmerzt. Die Erinnerung ist einfach zu schlimm.“