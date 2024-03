Die Schlüssel sind übergeben, im Mai wird eröffnet

Die Projektleiter Josef Strohmaier und Christian Hofstädter erklärten am Freitag ihre Arbeit für beendet: „Wir freuen uns, dieses Vorzeigeprojekt nach fast zehn Jahren termingerecht übergeben zu dürfen.“ Die Eröffnung der neuen Klinik in Oberwart naht in großen Schritten – nach der Übersiedlungsphase im April kann der Patientenbetrieb ab 7. Mai starten.