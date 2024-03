Er verzaubert seit zehn Jahren die Menschen

Die Magie hat den 54-Jährigen nie mehr losgelassen. 2004 hat er eine neue Zaubershow für Kinder entwickelt, durch Auftritte in Schulen und die öffentliche Zaubershow in „Minopolis–die Stadt der Kinder“ wurde er immer bekannter. 2008 war er Mitbegründer des Projektes „Dinnermagic - Restaurantmagie mit Stil“ und absolvierte zahlreiche öffentliche Auftritte in Top-Locations.