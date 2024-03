Streckenrekord! Martin schnappt sich erste Pole

Martin berichtete, dass es viele Änderungen in Bezug auf die Elektronik gegeben habe. „Ich denke, sie haben viel Arbeit in diesen Bereich gesteckt, denn es war ein kleines Problem, das die Elektronik stark beeinträchtigte, weil sie anfing, das Gegenteil von dem zu bewirken, was sie eigentlich tun sollte. Ich denke, das war der Schlüssel, und wir haben tausend Ideen, um zu testen, ob diese starke Vibration anhält, aber heute war es nicht sehr ernst, also bin ich beruhigt“, erklärte er.