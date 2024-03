Wie war die Hochzeitsnacht als „Braut Jesu“?

Im August 2022 ist Bernadette Lang vor den Traualtar getreten, um einen Bund mit Gott einzugehen. Die „Braut Jesu“ hat sich zur lebenslangen Enthaltsamkeit verpflichtet. Hatte die Innviertlerin schon schwache Momente, wie lebt sie Intimität, und was ist so „skandalös“ an ihrer Liebe? Die „Krone“ hat mit der 33-Jährigen gesprochen.