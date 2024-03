„Frauen sind die besseren Investoren“

In den letzten Jahren hat sich der Fokus zunehmend auch auf die finanzielle Emanzipation von Frauen verschoben. Doch das Thema Geld ist längt keine „Männersache“ mehr, erklärt Finanzexperte Oswald Salcher: „Das mag wohl in der Historie liegen, vor allem Frauen glauben, dass alles, was mit Geld zu tun hat sehr komplex ist, doch das stimmt so nicht.“