Weiter Rätselraten um skelettierte Leiche

Seit mindestens zwei Jahren liegt die Leiche schon im Wald, die Förster Benedikt Berger mit seinem Hund „Heidi“ Montagvormittag in der Nähe des Grundlsees fand - wir haben berichtet. Das Rätselraten zur Identität des Verstorbenen geht auch Tage später weiter. Denn in der Region wird niemand, auf den die Beschreibung passt, vermisst. „Mein Fund stellt alle vor ein Rätsel“, so Berger zur „Krone“.