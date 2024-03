Spanische Polizei zerschlägt Banksy-Fälscherring

In Spanien hat die Polizei einen Verbrecherring zerschlagen, der Kunstwerke des berühmten britischen Streetart-Künstlers Banksy gefälscht und auf der ganzen Welt verkauft hat. Man habe in der Stadt Saragossa, im Nordosten des Landes, wo die Fälschungen hergestellt worden sind, zwei Verdächtige verhaftet, erklärte die katalonische Polizei am Donnerstag.