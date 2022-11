Banksy bestätigt sieben Wandmalereien in Ukraine

Nachdem in der befreiten Stadt Borodianka, die etwa 56 Kilometer nordwestlich von Kiew liegt, eine Reihe von Wandgemälden aufgetaucht waren, bestätigte der britische Künstler gegenüber The Art Newspaper nun, dass sie von ihm stammen. Weiter Werke befinden sich in der Hauptstadt und anderen Städten der Region, berichtet CNN.