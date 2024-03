Nach Crash in Wien: Alkolenker uriniert auf Straße

Völlig gesittet wollten zwei Lenker am Donnerstagabend nach einem Unfall in Wien-Margareten ihre Daten austauschen. Doch als einer der beiden Unfallbeteiligten plötzlich bemerkte, dass sein Gegenüber wohl alkoholisiert war, musste die Polizei alarmiert werden. Was folgte, war ein großer Aufstand und eine Festnahme.