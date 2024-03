Israels überarbeiteter ESC-Song genehmigt

Beginn am 7. Mai, Österreich dabei

Der 68. Eurovision Song Contest von Malmö beginnt am 7. Mai mit dem ersten Halbfinale, zwei Tage später folgt das zweite Halbfinale, in dem auch Österreichs Vertreterin Kaleen mit „We Will Rave“ um ein Finalticket singt. Die Endrunde des größten Musikwettbewerbs der Welt ist für den 11. Mai angesetzt. Insgesamt gehen in diesem Jahr Vertretungen aus 37 Ländern in Malmö an den Start. Im Vorjahr gewann Sängerin Loreen mit „Tattoo“ in Liverpool.